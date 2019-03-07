Son Dakika Haberleri: Başkent'te İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı

Başkent'te İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı

47 dakika önce

Ankara'da 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Başkent'te İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Ankara'da 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö, kontrolündeki 06 BE 1967 ve E.G. kontrolündeki 06 BT 3763 plakalı EGO otobüsleri çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Mamak, Sabah, Ankara, 3. Sayfa
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