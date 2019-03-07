Başkent'te İki Belediye Otobüsü Çarpıştı: 5 Yaralı
47 dakika önce
Ankara'da 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara
'da 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mamak
ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö, kontrolündeki 06 BE 1967 ve E.G. kontrolündeki 06 BT 3763 plakalı EGO otobüsleri çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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