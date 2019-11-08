Son Dakika Haberleri: Başkent'te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Başkent'te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

- Başkent'te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde aynı istikamette giden iki otobüs çarpıştı.

- Başkent'te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde aynı istikamette giden iki otobüs çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Dökümcüler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde Sincan istikametinde ilerleyen iki otobüs, iddiaya göre şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken otobüslerde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken otobüsteki diğer yolcular ise başka bir otobüse yönlendirildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Başkent'te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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