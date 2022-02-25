Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı

25.02.2022 18:03
Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ilkokul öğrencisi 6 yaşındaki çocuğa teneffüste sokak köpekleri saldırdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde ilkokul öğrencisi 6 yaşındaki çocuğa teneffüste sokak köpekleri saldırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan çocuk kol ve ayaklarından olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıya uğrayan çocuğun ailesi canlarının çok yandığını belirterek yetkililerden okul çevresinde önlem almasını istedi.

Olay, Sincan'a bağlı Temelli Mahallesi'nde meydana geldi. Okulda teneffüse çıkan 6 yaşındaki İbrahim Çalkaya'ya köpek saldırdı. Teneffüse çıkan diğer arkadaşları tarafından kurtarılan Çalkaya kolu ve ayaklarından yaralandı. Baba Ramazan Çalkaya olayla birlikte canının yandığını belirterek, "İlk teneffüs saatinde bahçeye teneffüs yapmaya çıktığında dört tane sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Yetkililere buradan sesleniyorum, benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Okula güvenlik istiyorum. Okulun çevresinde çok başıboş köpek var. Köpekleri seviyoruz. Ama çocuklarımızın da canlarının yanmamasını istiyoruz. Çocuğum psikolojik olarak çökmüş durumda. Olay yerine müfettiş istiyorum. Sonuca bağlanmasını istiyorum" diye konuştu.

"Ben okula güvenmeyeceğim de kime güveneceğim"

Çocuğun annesi Zeynep Çalkaya olayla ilgili olarak, "Çocuğuma okulda köpek saldırdı. Ben okula güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. Okula geldiğimde çocuğumun hali çok kötüydü. Yaraları geçebilir ama çocuğumun psikolojisi ne olacak" dedi.

"Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu"

Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen mahalle sakini Sezer Yetkin, "Çocuğumuz yaralı 8 tane dikişi var vücudunda birçok morluk var. Bunun hesabını kim verecek, aileye okul yönetiminden kimse geçmiş olsun demedi. Çocuklarımızı tembihliyoruz hayvanlara yanaşmamaları için çocuklarımızın psikolojisi bozuldu" diye konuştu. - ANKARA

Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı
Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı
Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı
Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı
Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı
Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı

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Ankara, Sincan, Çocuk, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika


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