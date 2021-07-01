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Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri hemen tahliye edildi - Son Dakika

Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri hemen tahliye edildi

01.07.2021 11:23

Ankara'da bir inşaatın temel çalışması nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı zarar gördü. Apartman ve çevresindeki 4 bina tedbir amaçlı tahliye edilirken inşaatın müteahhidi ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı. Binada oturduğunu ifade eden bir vatandaş ise yaptığı açıklamada, müteahhidin binayı satın almak istediği için kasten zarar verdiğini öne sürdü.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı zarar gördü. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, itfaiye, polis, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri sevk edildi.

MÜTEAHHİT VE TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Duvarın desteklediği 5 katlı apartman ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekilirken sokakta bulunan doğal gaz hattı da kapatıldı. Tahliye edilen 145 kişiden bazılarının sokakta bekleyişi devam ederken bazıları da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine yönlendirildi.

Başkent'te panik! İnşaat çalışma nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı

VATANDAŞLAR BELEDİYE MİSAFİRHANESİNE YÖNLENDİRİLDİ

Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı inceleme kapsamında temel çalışması yapılan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y. gözaltına alındı. Evlerini boşaltan vatandaşların bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirilirken, bir kısmı yakınlarının yanına gideceklerini bildirdi.

Başkent'te panik! İnşaat çalışma nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı

"KASTEN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tahliye edilen binada oturduğunu belirten Hasan Kurtullu, "1 haftadır benim evimde ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Burada kepçe kazı yapıyordu. Ben sürekli kepçeyi izliyordum balkondan. Dünde çöp atarken geldim. Burada uyardım arkadaşları ben. Bu binalar çatladı yavaş yavaş yakında yıkılır dedim. Karşı binalar gibi olur dedim. Burada çalışanların tek dedikleri şu, 'Bu binalar eski bunlara bir şey olmaz'. Şöyle bir şey duydum. Müteahhit binayı komple almaya çalışıyor. Burada ki daire sakinlerine birer tane daire verecekmiş. Kasten yapıldığını düşünüyorum. Bu daire sakinlerinin hiç biri kabul etmemiş, kabul etmeyince yüklenici iyice girmiş dibe. Ben mesaiden çıktım geldim yarım saat sonra yıkılma başladı. Herhalde kepçe düştü. Balkondan baktığım da olduğu gibi binanın yarısı doğru kaydı. Ben sarsıntının olduğu anda evdeydim. Kalacak yerleri olmayanlar misafirhanelere yerleştirilecek" dedi.

Başkent'te panik! İnşaat çalışma nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı

BİNALARIN TAŞIYI KOLONLARINDA HASAR YOK

İstinat duvarının hasar gördüğü bölgeye toprak ile doldurma çalışması yapan ekipler daha sonra beton dökerek hasar gören yerleri güçlendirmeyi hedefliyor. Kamyonlarla getirilen toprak, zarar gören istinat duvarının bulunduğu alana iş makinesi aracılığıyla dolduruldu. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, inşaat alanının bitişiğindeki bina ile tedbir gerekçesiyle boşaltılan çevredeki 4 binanın özellikle taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasar oluşmadığını tespit etti.

Başkent'te panik! İnşaat çalışma nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri hemen tahliye edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Taşeron, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri hemen tahliye edildi - Son Dakika


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