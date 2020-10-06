Başkent'te internetsiz mahalle kalmayacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin interneti olmayan kırsal mahallelerde uzaktan eğitim alan çocuklar için başlattığı ücretsiz internet uygulaması hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan hizmetten Sincan Çiçektepe ve Esenler Mahallesi'nden sonra Polatlar Mahallesi'ndeki çocuklar da yararlanacak. .

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, interneti olmayan kırsal mahallelerdeki öğrencilerin yararlanması amacıyla pilot bölge olarak Sincan Çiçektepe ve Esenler Mahallesi'nden sonra Polatlar Mahallesi'ne de internet hizmeti götürdü.

Çocukları sevindiren hizmet

Öğrencilerin başta EBA olmak üzere üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmalarını sağlamak için mahallelerde belirlenen bir noktaya Büyükşehir Belediyesinin hizmet bedelini ödediği internet ağı konulmaya başlandı. - ANKARA