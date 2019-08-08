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Başkent'te iş adamına araç içinde infaz

1 saat önce

Başkent'te iş adamına araç içinde infazANKARA - Başkent'te bir iş adamı otomobil içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Çetin Emeç bulvarında gelen olayda 06 FS 4808 plakalı otomobilin içerisinde Zinnur Erol ile Süleyman S.

Başkent'te iş adamına araç içinde infaz
ANKARA - Başkent'te bir iş adamı otomobil içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü
Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Çetin Emeç bulvarında gelen olayda 06 FS 4808 plakalı otomobilin içerisinde Zinnur Erol ile Süleyman S. sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Aracın içerisinden inen Süleyman S. Zinnur Erol'a ateş etti. Ateş ettikten sonra elindeki silahı poşete koydu ve olay yerinden dolmuşa binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan Zinnur Erol'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinden kaçan Süleyman S.'nin ise Karapürçek'te intihar ettiği belirlendi.
Zinnur Erol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:14 Kaynak: İHA
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