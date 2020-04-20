Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza - Son Dakika

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Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza
6 saat önce
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 56 bin 875 TL para cezası kesildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 56 bin 875 TL para cezası kesildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz belirtilen adrese ivedilikle sevk edilmiştir. Söz konusu adrese yapılan baskında neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 13 şahsa Kabahatler Kanunun 34. Maddesi ile korona virüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 maddesi gereği toplam 56 bin 875 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca iş yeri sahibi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:20 Kaynak: İHA
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