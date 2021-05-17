Başkent'te İsrail'in zulmüne karşı tepkiler devam ediyor - Son Dakika

Ankara'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikalar, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü protesto etti.

Çankaya'daki Selanik Caddesi'nde toplanan çeşitli STK ve sendika üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ettiler. Grup adına okunan açıklamada, "İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye dönük saldırıları devam ediyor. Çocuklar, kadınlar, gençler ait oldukları topraklara sahip çıkmak için her türlü baskıya ve zorbalığa karşı direnen Filistin halkı aralıksız bombalanıyor, evlatlarını yitiriyor. Bizler bu suça ortak olmuyoruz. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucunda şu ana kadar 58'i çocuk olmak üzere 192 Filistinli yaşamını yitirdi. Emperyalistler ve işbirlikçilerinin kendi çıkarları ve gelecekleri için Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren politikaları bölge halkları için acı, gözyaşı, yoksulluk ve savaş dışında bir şey üretmedi" denildi.

"Halkları din ve ulus farklılığını kullanarak karşı karşıya getirmek sıkışan iktidarların kullandığı oldukça tehlikeli bir yöntem"

Filistin'in topraklarında özgürce yaşaması için yan yana durulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına yapılan saldırıları ve vahşeti gizleyemeyen İsrail yönetimi kendi halkını bile yaşananlara dönük ikna edemiyor. Netenyahu hakkındaki iddialar ve 23 Mart'ta yapılan seçimlere rağmen halen hükümetin kurulamamış olması İsrail yönetiminin neden şimdi saldırganlaştığı sorusunun yanıtlarını içerisinde barındırıyor. Halkları din ve ulus farklılığını kullanarak karşı karşıya getirmek sıkışan iktidarların kullandığı oldukça tehlikeli bir yöntem. Ancak tüm propaganda araçlarına rağmen İsrail halkının önemli bir bölümü yaşananlara onay vermiyor. İsrail'de başta emek örgütleri olmak üzere pek çok kesimin bu duruma sessiz kalmaması 'Yaşasın halkların kardeşliği' sloganının sadece bir slogan olmadığını bir kez daha bizlere gösterdi. Filistin halkına dönük saldırılarla ilgili olarak dün toplanan Birleşmiş Milletler'den yine somut bir adım gelmedi. İsaril'e ve arkasındaki emperyalistlere ses çıkaramayan uluslararası örgütlerin yaptıkları zayıf çağrılar sorunu çözmez. Şimdi barış için, Filistin halkının ait olduğu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için yan yana durma zamanıdır. Emperyalistler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak." - ANKARA