Başkent'te istinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta bir inşaatın temel çalışması sırasında bir apartmanın istinat duvarı zarar görmüştü. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri sevk edilmişti. Duvarın desteklediği 5 katlı apartman ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekilirken, sokakta bulunan doğal gaz hattı da kapatılmıştı. İstinat duvarı zarar gören binada ekipler çalışmalarına devam ederken, binanın sakinleri misafirhanelerde konaklıyor. Tahliye edilen diğer 4 binanın sakinleri ise evlerine dönmeye başladı.

Tahliye edilen binada oturan bir vatandaş, olay anında büyük bir gürültü duyduklarını, hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "İki binanın arasında üst taraftaki istinat duvarından parçaların kopup büyük parçaların düştüğünü gördük" diye konuştu.

Sonrasında komşularının tedbir amaçlı çıkmak için hazırlandığını aktaran vatandaş, "2, 3 bina yukarıda biliyorsunuz yine bir binanın temelinde kayma durumu oldu. Yine öyle bir durum çıkar korkusuyla insanlar aşağı dökülmeye başladı. Ben evimde otururken televizyon kanallarını gezdim acil bir haber paylaşımı veren var mı diye. Ondan sonra direkt komşulardan haber geldi binaları boşaltıyorlar diye. Bize de seslendiler binaları boşaltıyorlar hemen diye. Birkaç arkadaş evinde değildi, onları aradım hızlıca" dedi.

Kendi evlerine dönmek istediklerini dile getiren vatandaş, "Binalarda çok riskli bir durum yoksa yerlerimize taşınmak istiyoruz. Gerekli imkanları, gerekli önlemleri de alıyorlarmış, biraz önce onu da duydum" şeklinde konuştu.

(Mevlüt İşli – Mustafa Cenik/İHA)