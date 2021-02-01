Başkent'te işyeri yangını - Son Dakika

Başkent'te işyeri yangını
01.02.2021 13:44
Başkent'te işyeri yangını Ankara Bahçelievler'de henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı işyerinde çıkan yangın korkuttu.
Başkent'te işyeri yangını
ANKARA - Ankara Bahçelievler'de henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı işyerinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler Semt Hali'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın çevredeki insanlarda panik oluşturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.
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