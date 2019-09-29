Başkent'te İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.



İtfaiyecilik mesleğini vatandaşlara tanıtmak amacıyla fotoğraf sergisinden yangın söndürme tatbikatlarına kadar çok sayıda etkinlik, 7'den 70'e Başkentlilerle buluşuyor. İtfaiye Haftası kapsamında Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'deki merkezini ziyaret eden minik öğrenciler, cadde ve sokaklarda hızla geçen kırmızı renkli araçları, yanıp sönen lambaları ve siren sesleriyle tanıdıkları itfaiyeci abileri ve ablalarıyla tanıştılar. Merkezde miniklere yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiği, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye eğitmenleri, özellikle yangınlara neden olabilecek kibrit, çakmak ve benzeri ateş kaynakları ile ocak, soba, elektrikle çalışan araç ve gereçlerden uzak durulması konusunda minikleri bilgilendirdi. "Geleceğin İtfaiyeciliği Parkuru"nda engel parkurundan geçen anaokulu ve ilkokul öğrencileri, yangın söndürme tatbikatının dışında tırmanma duvarına tırmanarak itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldular.



Ankara İtfaiyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 305. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama programında gazileri de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve çok sayıda itfaiyeci, Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, tedavileri devam eden gazilerle bir araya geldi.



Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "İtfaiye Haftası Fotoğraf Sergisi" açılırken, 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı Güvenpark'ta kurulan itfaiye standında vatandaşlara itfaiyecilik mesleği tanıtıldı. Ankara İtfaiyesi'nin en eski araçlarıyla günümüz araçlarının yer aldığı Güvenpark'ta K-9 arama kurtarma köpeklerinin gösterileri de Başkentliler



tarafından büyük ilgiyle izlendi.



1 Ekim'e kadar devam edecek etkinliklerde çocuklara çanta ve boyama kitabı armağan ediliyor. İtfaiyecilik mesleğini itfaiyecilerden dinleyen vatandaşlardan Ahmet Nazlan, "Ankara İtfaiyesi çok iyi çalışıyor. Allah çalışanlarına kolaylık versin" derken, Turgay Ömeroğlu adlı bir başka vatandaş da şahit olduğu bir trafik kazasını şu sözlerle anlattı:



"Bir gün babamla birlikte şehir trafiğinde bir trafik kazasına şahit olduk. Araç içinde sıkışan insanlar vardı. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekibi araçları keserek, araç içinde sıkışanları kurtardı. Ben o zaman itfaiyenin yangınlar dışında insanların birçok konuda yardımına koştuğunu gördüm." - ANKARA