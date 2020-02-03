Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: 19 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: 19 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: 19 gözaltı

6 saat önce

Kızılay Genel Müdürlüğü önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.

Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: 19 gözaltı, System.String[]

Kızılay Genel Müdürlüğü önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.

Polis, Kızılay Genel Müdürlüğü önünde toplanan gruba izinsiz olduklarını belirterek uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba yönelik müdahalenin ardından 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kızılay, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi
Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: 19 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]