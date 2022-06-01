Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahale etti - Son Dakika
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Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahale etti

01.06.2022 23:01
Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahale etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Güvenpark'ta çıkan olaylarda ölen Ethem Sarısülük'ü anmak için izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Güvenpark'ta çıkan olaylarda ölen Ethem Sarısülük'ü anmak için izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

Kızılay Meşrutiyet Caddesi'nde toplanan aralarında HDP'lilerin de olduğu bir grup Güvenpark'a yürümek istedi. Polis grubu eylemin izinsiz olduğu konusunda uyarıda bulundu. Grup yapılan uyarıları dikkate almayarak polise yüklendi. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ethem Sarısülük, Güvenpark, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahale etti - Son Dakika


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