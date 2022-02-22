Başkent'te Jandarma operasyonları ile suça ve suçluya göz açtırılmıyor - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik, faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında ve suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak üç farklı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 14 -21 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara genelinde üç farklı konuda operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik, faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında ve suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında birçok suçlu şahıs yakalanırken birçok suç unsuru da ele geçirildi.

Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, Polatlı ilçesi Hacıtuğrul Mahallesinde Y.G. adlı şahsın kendine ait çiftlikte uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı, bu maddeleri çiftlikte sakladığı bilgisine ulaşıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu çiftlikte Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) ve uyuşturucu madde arama köpeği "Vekil" tarafından yapılan arama sonucunda, 662 gram uyuşturucu madde (kubar esrar), 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 7 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesinde şüphe üzerine Ö.K.B. adlı şahsın üst aramasında 1 kurusıkı tabanca ve 810 gr kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu iki olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konularak, toplam iki şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Faili meçhul olaylar aydınlatılıyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 14 - 21 Şubat 2022 tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 9 Şubat 2022 tarihinde Yenimahalle Yakacık Mahallesinde 500 kilogram hurda demirin çalındığı hırsızlık olayı gerçekleşmişti. Bahse konu olay ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs 16 Şubat 2022 tarihinde yakalandı ve hakkında adli işlemlere başlandı. 15 Şubat 2022 tarihinde Yenimahalle Ata Mahallesinde bir firmaya ait inşaat şantiyesinde çalışan 2 bekçinin inşaat firmasına ait 1000 kilogram inşaat demirini çaldıkları tespit edilmiş, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı. 17 Şubat 2022 tarihinde Gölbaşı İlçesi Ankara - Konya karayolunda yapılan yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 6 bin kg alüminyum nakil kablosu ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şahıs ile yapılan sorgulamada kabloları Kırşehir İli Kaman İlçesinden çaldıklarını beyan ettikleri öğrenildi. 4 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. 18 Şubat 2022 tarihinde ise Sincan İlçesi Alcı Mahallesinde bulunan 3 farklı firmada kablo ve elektrikli testerenin çalındığı hırsızlık olayı gerçekleşmişti. Bahse konu olay ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren H.Ç. aynı gün yakalanarak, hakkında adli işlemlere başlandı.

Suça ve suçlulara yönelik faaliyetler

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 - 21 Şubat 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak birçok faaliyet gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıldır aranan 1 şahıs Yenimahalle ilçesinde yakalanarak, hakkında adli işlemlere başlandı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ise Çubuk İlçesinde yakalanarak, hakkında adli işlemlere başlandı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve "Basit Yaralama" Suçundan aranan 1 şahıs ise Çubuk İlçesinde yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ülke genelinde müşterek ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında 96 ekip ve 295 personel görevlendirildi. Uygulama sonucunda, 3 bin 466 şahıs ve 2 bin 176 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı, 6 şahıs hakkında adli/idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahıs FETÖ/PDY suçundan gözaltına alındı, 8 araç sürücüsüne 18 bin 179 lira idari trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan; Etimesgut Yol Kontrol ve Arama Noktasında 5, Gölbaşı Oğulbey Yol Kontrol ve Arama Noktasında 46, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 81, Mamak Yol Kontrol ve Arama Noktasında 31, Şereflikoçhisar Yol Kontrol ve Arama Noktasında 15, Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde 66 olmak üzere toplam 244 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlemlere başlandı. - ANKARA