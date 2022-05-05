Başkent'te jandarmanın durdurduğu araçtan 170 litre kaçak alkol çıktı - Son Dakika
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Başkent'te jandarmanın durdurduğu araçtan 170 litre kaçak alkol çıktı

05.05.2022 12:23
Başkent'te jandarmanın durdurduğu araçtan 170 litre kaçak alkol çıktı

Başkent'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 170 litre kaçak alkol, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 170 litre kaçak alkol, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 12 adet sentetik ecza, 200 adet bandrolsüz şişelenmiş toplamda 170 litre kaçak alkol ele geçirdi. Araçtaki M.Ş., H.G.Ç. ve I.G. adlı 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Uyuşturucu, Jandarma, Silah, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te jandarmanın durdurduğu araçtan 170 litre kaçak alkol çıktı - Son Dakika


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