Son Dakika Haberleri: Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet

Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet

8 saat önce

Ankara'da bir Japon kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü erkek arkadaşına şiddet uyguladı.

Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet, System.String[]

Ankara'da bir Japon kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü erkek arkadaşına şiddet uyguladı.


Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağında meydana geldi. Japon çift henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın daha öncesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra taksiye binip gitmek istedi. Arkasından gelen Japon erkek arkadaşı ise kız arkadaşını durdurmaya çalışırken, kadın buna karşılık tekme tokat ve kravatını çekiştirerek şiddet uyguladı. Kadın erkek arkadaşının ayağını taksinin aracına sıkıştırırken daha sonrasında, erkek arkadaşını taksiye bindirerek olay yerinden uzaklaştı. - ANKARA

Japon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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