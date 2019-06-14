Başkent'te kaçak içki operasyonu

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50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar!

Meteoroloji vatandaşlara sel uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Ankara için sağanak uyarısı

Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti