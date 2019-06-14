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Başkent'te kaçak içki operasyonu

4 saat önce

Ankara'da sahte içkileri tekel büfesi, eğlence merkezi ve barlara satan şahıslar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanarak savcılığa sevk edildi.

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Ankara'da sahte içkileri tekel büfesi, eğlence merkezi ve barlara satan şahıslar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanarak savcılığa sevk edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, B.K., İ.K., C.K. ve U.C.T. isimli şahısların merdiven altı sahte içki üretimi yaptığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Sahte içkileri, tekel büfesi, eğlence merkezi ve bar işleten şahıslara toptan olarak sattığı bilgilerinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ürettikleri sahte içkileri verdiği tespit edilen tekel büfesi, eğlence merkezi ve barlarda yapılan uygulamalarda çok sayıda sahte içki ele geçirdi. Ayrıca, şüphelilerin depo olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 871 adet TAPDK bandrolü, 449 şişe dolu alkollü içki, 267 litre saf alkol, 3 bin 461 adet farklı markalarda alkollü içki etiketi, 465 adet bilyeli şişe kapağı, 240 adet viski kapüşonu, 3 litre viski, bin 540 adet boş içki şişesi, alkollü içki üretim düzeneği malzemeleri ve 100 litrelik alkollü içki yapımında kullanılan bidon ele geçirildi. Olaylar ile ilgili toplam 18 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden sahte içki ürettikleri tespit edilen B.K. ve İ.K. cumhuriyet başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
viski, ankara, kaçakçılık, 3. Sayfa
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