Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ile 22 bin 388 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Ankara'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ile 22 bin 388 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs da gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 2 araçta ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek nitelikte olduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ve 22 bin 388 cinsel içerikli ürün yakaladı.


Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
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