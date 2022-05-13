Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

13.05.2022 16:09

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı Ankara'da 2-8 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

ANKARA - Ankara'da 2-8 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 2-8 Mayıs tarihleri tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 260 bin adedi boş üzere toplam 308 bin adet makaron, 26 bin 350 adet tıbbi ilaç, 345 paket kaçak sigara, 45 kg tütün, 35 adet puro, 32 adet cep telefonu ve 7 adet elektronik/muhtelif eşya ele geçirildi.

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika
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