Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 22 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 22 gözaltı

26.04.2022 16:55
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 22 gözaltı

Ankara'da 18-24 Nisan tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 18-24 Nisan tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 11 milyon 88 bin 400'ü dolu olmak üzere toplam 11 milyon 414 bin 800 makaron, bin 904 adet sentetik ecza, 612 kilogram tütün, 600 adet sahte bandrol, 312 adet elektronik/muhtelif eşya, 230 paket kaçak sigara, 170 adet puro ve 37 adet cep telefonu ele geçirildi. - ANKARA

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Kaçakçılık, Ankara, Nisan, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 22 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 22 gözaltı - Son Dakika
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