Son dakika... Kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı

05.04.2022 11:24
Son dakika... Kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 210 bin 200 adedi dolu olmak üzere toplam 295 bin 200 adet makaron, 13 bin 128 adet cinsel içerikli hap, 9 bin 134 adet sahte bandrol, 3 bin 425 adet elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 150 adet boş tütün ambalajı, 2 bin 555 paket kaçak sigara, 2 bin 310 litre sahte alkollü içki, bin 977 adet puro, bin 858 litre karışımlı akaryakıt, bin 764 kilogram tütün ve 212 adet cep telefonu ele geçirildi.

(Ali Nargüner - Ahmet Furkan Gülap/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika... Kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı - Son Dakika
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