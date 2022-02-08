Üye Girişi
Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı

08.02.2022 21:37
Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı

Başkent'te 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkent'te 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda bir milyon 93 bin 200 adedi dolu olmak üzere 11 milyon 373 bin 200 makaron, 18 bin litre karışımlı akaryakıt, bin 410 paket kaçak sigara, bin 395 adet elektronik/muhtelif eşya, bin 261 adet cinsel içerikli ilaç, 778 kilogram tütün, 656 adet sahte bandrol ve 85 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500

Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement