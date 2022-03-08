Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı

08.03.2022 10:53
Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı

Başkent'te 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkent'te 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 241 bin 200'ü dolu olmak üzere toplam 2 milyon 481 bin 200 makaron, 925 bin 129 adet tıbbi ilaç, 63 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 20 bin bin 841 adet elektronik/muhtelif eşya, 889 litre sahte alkollü içki, 679 adet puro, 170 paket kaçak sigara, 90 kilogram tütün, 547 adet sahte bandrol, 3 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet hava kompresörü ele geçirildi. - ANKARA

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Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı - Son Dakika
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