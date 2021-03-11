Başkent'te kaçakçılık suçundan 1 haftada 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkent'te kaçakçılık suçundan 1 haftada 19 kişi gözaltına alındı
11.03.2021 00:11
Başkent'te kaçakçılık suçundan 1 haftada 19 kişi gözaltına alındı Ankara'da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda bulunan çok sayıda malzemeye de konuldu.
Başkent'te kaçakçılık suçundan 1 haftada 19 kişi gözaltına alındı
ANKARA - Ankara'da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda bulunan çok sayıda malzemeye de konuldu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda bulunan, 123 bin 600 adet makaron, 2 bin 215 kilogram tütün, 757 adet muhtelif/elektronik eşya, 589 adet bandrol, 182 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 38 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörüne el konuldu.
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