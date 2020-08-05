Başkent'te kadın cinayeti - Son Dakika

Başkent'te kadın cinayeti

Ankara'da bir kişi eşini öldürdü, eşinin patronunu ise ağır yaraladı

ANKARA - Ankara'da eşinin çalıştığı iş yerini silahla basan bir kişi, eşini öldürürken, iş yerinin sahibini ise ağır yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A., kavşak üzerindeki bir benzinlikte bulunan kafeteryada çalışan eşi Dilek A.'nın yanına geldi. Burada eşiyle konuşan Bekir A., bir müddet sonra yanında getirdiği silahı çıkardı. Dilek A. ile eşinin patronu Mehmet Akif B.'ye ateş eden Bekir A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dilek A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Mehmet Akif B.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.