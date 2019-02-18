Başkent'te Kadın Cinayeti...boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü
37 dakika önce
Başkent'te kadın cinayeti.
Başkent'te kadın cinayeti...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü ANKARA - Ankara
'nın Mamak
ilçesinde, Ş.Ş. isimli 39 yaşındaki kişi boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi D.Ş.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri D.Ş. isimli kadının kafasına isabet etti.
Başkent'te sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Mamak'ta Saimekadın mahallesinde gerçekleşen olayda, Ş.Ş. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu karısı D.Ş.'yi öldürdü. Saimekadın İlkokulu yanında bulunan sokakta gerçekleşen cinayet, mahallelinin gözü önünde gerçekleşti. Eşine 3 el ateş eden Ş.Ş. olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Cinayet anını gören vatandaşlar ise polis ekipleri ve 112 acil sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.Ş.'yi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet zanlısı Ş.Ş.'nin yakalama çalışmaları ise devam ederken çiftin bir erkek bir de kız çocukları olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:52 Kaynak: İHA
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