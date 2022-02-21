Başkent'te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi: Eşini çalıştığı okulda öldürdü - Son Dakika

- Başkent'te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

ANKARA - Ankara'da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, karısı Gülsüm K.'ı temizlik görevlisi olarak Çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi bulunan Şehit Gökhan Uysal ortaokulunda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M. K. eşi Gülsüm K.'ın çalıştığı Şehit Gökhan Uysal Ortaokuluna gitti. Okul bahçesinde karşılaşan çift tartışmaya başladı. Ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan zanlısı M.K. yanında getirdiği bıçakla eşi Gülsüm K.'ye saldırmaya başladı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini defalarca bıçaklayan zanlı M. K. olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesinde kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri cinayet zanlısı M.K. hakkında arama çalışması başlattı.