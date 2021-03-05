Başkent'te "Kadınlar Günü" bu yıl kırsala taşınacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8-12 Mart tarihleri arasında çeşitli programlara ev sahipliği yapacak.

Pandemi nedeniyle birçok etkinliği ABB Tv'den canlı olarak yayınlayacak olan Büyükşehir Belediyesi; bu yıl tiyatrodan voleybola, şiddetle mücadele konusunda farkındalık etkinliklerinden şehir gezilerine kadar birçok programı kırsal mahallelerde gerçekleştirecek.

Ayaş, Polatlı, Çubuk ve Elmadağ ilçelerinden gelecek 80 kadın, 8 Mart Pazartesi günü saat 14.00'da önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, daha sonra da düzenlenecek kent gezisine katılacak. 8-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kadınlar günü etkinliklerinin bir bölümü ise pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle belediye televizyonundan canlı olarak yayınlanacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Başkent Tiyatroları da kadınlara özel tiyatro gösterimi gerçekleştirecek. Farklı yaşamları olan kadınların hayatlarından kesitlerin anlatıldığı 'Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun' isimli tiyatro oyunu Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde 9 Mart Salı günü saat 15.00'da, Elmadağ Belediyesi Kültür Salonu'nda ise 11 Mart Perşembe günü saat 15.00'da sahnelenecek.

Panço ve şiddetle mücadele broşürleri ilçelerdeki kadınlara dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlattığı kışlık pançoları ve bilgilendirme broşürlerini kırsal ilçelerdeki kadınlara ulaştıracak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ekipleri; 9 Mart Salı günü 09.30-16.30 saatleri arasında Ayaş ve Çubuk'ta, 10 Mart Çarşamba günü 09.30-16.30 saatleri arasında Polatlı ve Elmadağ'da, 12 Mart Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında ise Altındağ'da şiddetle mücadele broşürleri dağıtarak farkındalık oluşturacak.

Beş gün etkinliklerle dolu dolu geçecek

Büyükşehir Belediyesi, 5 gün sürecek 18 ayrı programı Başkentli kadınlarla buluşturacak.

8 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da Kent Orkestrası tarafından düzenlenecek 'Kadın Şarkıları' konseri ABB Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. "Ankara'nın Güçlü Kadınları" adlı kısa film ise ulusal basın temsilcilerine gösterilecek. 9 Mart Salı günü saat 10.00'da Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde UN WOMEN iş birliği ile "Nesiller Boyu Eşitlik" konulu fotoğraf sergisi açılacak. Aynı gün saat 14.00'da ise Mülteci Hakları 'Temel Hukuki Bilgilendirme' semineri ise UMEM'de düzenlenecek. 10 Mart Çarşamba günü saat 11.00'da Uçan Süpürge Vakfı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda verilecek "Kadın Hakları Konferansı" ABB Tv'den canlı olarak yayınlanacak. Kız Başına Platformu da ayrıca Kadın Sığınma Evi'nde saat 14.00'da "Güçlenme" atölye çalışması düzenleyecek. Altındağ Kadın ve Gençlik Destek Merkezi'nde ise mülteci kadınlar saat 14.00'da Amigurumi etkinliğinde bir araya gelecek. 11 Mart Perşembe günü saat 11.00'da 'Ankara Barosu 6284 Yasası ve Uygulamaları' semineri ABB Tv canlı yayınıyla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak. 'Kadın Emeği' sergisi de aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde saat 14.00'da Başkentli kadınları bir araya getirecek. 12 Mart Cuma günü ABB Tv canlı yayınıyla saat 11.00'da Prof. Dr. Ayşe Akın, Gökhan Yıldırımkaya, Nurcan Müftüoğlu'nun katılımıyla 'Kadın Sağlığı' paneli gerçekleşecek.

Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Mülteci ve Türk kadınlar arasında 'Voleybol Dostluk Maçı' da düzenlenecek. 12 Mart Cuma saat 14.00'da Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak voleybol maçında Başkentli kadınlar daha da kenetlenecek. - ANKARA