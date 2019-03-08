Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kadınlar Günü'nde Kadına Şiddet

Başkent'te Kadınlar Günü'nde Kadına Şiddet

6 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Başkent'te Kadınlar Günü'nde Kadına Şiddet, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadına şiddet uygulandı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

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