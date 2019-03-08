Başkent'te Kadınlar Günü'nde Kadına Şiddet

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.



Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadına şiddet uygulandı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ANKARA

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