Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde Cemal Gürses Caddesinde bir binanın çatı katında bulunan kafede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çatı katındaki kafeden dumanların çıkması üzerine hemen yangın itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sık sık vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Vatandaşlar olayı seyir ederken kendi canlarını da tehlikeye attı. Kafenin kapalı olması ve kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Polis trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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