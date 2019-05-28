Başkent'te kaldırım ve kavşaklara yoğun bakım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i daha yaşanabilir hale getirebilmek için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i daha yaşanabilir hale getirebilmek için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin ulaşımını, güvenliğini ve estetiğini etkileyen kavşak, yaya kaldırımı ve bakım onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı iş planlaması çerçevesinde zorlu kış şartlarının ardından Başkent'in, dört bir tarafında belirlediği ihtiyaç noktalarında; vatandaşların can güvenliğini korumak, şehre estetik katmak amacıyla kaldırım ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez ve çevre ilçelerde bulunan pek çok cadde ve bulvarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra kavşak yapım işlerine de ağırlık verdi.



Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç olduğu tespit edilen noktaların yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarını gerçekleştiriyor.



İz yolları da yenileniyor



Bu çalışmalar kapsamında ekipler, görme engelli bireylerin de kent içinde rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak "Görme engelli iz yolu" döşemelerini de gerçekleştiriyor.



Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 2019 yılında yaklaşık 28 bin metre uzunluğunda 80 bin metrekare yaya kaldırımı ve 6 bin metre orta refüjlere beton bariyer döşemesi yapıldığını kaydettiler.



İş planlamasının dışında da yeni çalışma noktalarının günlük değişebildiğine dikkat çeken yetkililer, kenti her mevsim yaya ve araç trafiğine hazır hale getirmek amacıyla birçok noktada kaldırım çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiklerini vurguladılar.



Tamamlanan kaldırım noktaları



Fen İşleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları kapsamında Yenimahalle 2113. Caddesi, Etimesgut Kuzupınarı caddesi, Yenikent Vural Baylan bulvarı ve Etimesgut Mermeroğlu Caddesi Bulvarındaki kaldırımlar ile Etimesgut Hz. Hamza Camii bahçesinde kilitli taş zemin kaplama çalışmaları tamamlandı. Ankara'nın çeşitli noktalarında yapılması planlanan kaldırım çalışma noktaları şu şekilde olacak:



Altındağ: Şehit Gazeteci Yazar Caddesi, Yıldız caddesi, 1131. Cadde



Mamak: 846. Cadde



Çubuk: Çubuk İtfaiyesi Çevre Düzenleme



Yenimahalle: Yakacık Bulvarı, Yakacık Mezarlığı Çevre Düzenleme



Çankaya: Celal Bayar Bulvarı, Ziya Oralay Caddesi, Dikmen Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 3061. Cadde, Dumlupınar Bulvarı, Sağlık Bakanlığı ODTÜ -Hacettepe Bağlantı Yolu, 298. Cadde, 2432. Cadde,



3035. Cadde, Beytepe Köyü Yolu, Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi,



Keçiören: 949. Cadde, Pasinler Caddesi,



Etimesgut: Eryaman 3. Cadde, Gölde Luxe Konutları önü yaya üst geçidi çevre düzenlemesi, Dil Devrimi Caddesi - Akıncı Caddesi (2. Cadde kesişimi)



Gölbaşı: Başlar Caddesi, Turhan Caddesi - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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