Başkent'te sahte para operasyonu: 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi - Son Dakika
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Başkent'te sahte para operasyonu: 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi

11.10.2022 10:59

Başkent'te sahte para operasyonu: 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi Ankara'da yapılan sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 49 bin sahte Türk lirası 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Başkent'te sahte para operasyonu: 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da yapılan sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 49 bin sahte Türk lirası 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kalpazanların, AVM'ler, seyyar satıcılar, mahalle esnafı, camilerin yardım kutuları ya da hayvan pazarları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Piyasaya sahte para süren çetenin özellikle İstanbul ve Antalya illerinden temin ettikleri sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarlarını Ankara'ya getirerek dağıttıkları, ve çete üyelerinin sahte paraları AVM'lerde bulunan mağazalara, seyyar satıcılara mahalle esnaflarına, camilerin yardım kutularına, kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarlarında vatandaşlara vererek alışveriş yaptıkları belirlendi.

Sahte para verip gerçek para üstü aldılar

Paraların kontrol edilmesi riskine karşı ise destelerin başına ve sonuna birer adet gerçek para koyarak sahte paralara gerçek izlenimi veren çete, yüksek küpürlü sahte para ile cüzi miktarda alışveriş yapıp para üstü olarak gerçek para aldı.

Tıbbi maske ile yüzlerini gizlediler

Çete üyelerinin, sahte para verdikleri işyerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için ise tıbbi maske kullanarak yüzlerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca, sahte paraların anlaşılmaması için alışverişlerini özellikle akşam vakitlerinde, tenha yerlerde, kamerasız ortamlarda yaptıkları da belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde, 11 camii görevlisi, 8 seyyar satıcı, 3 çoban ve çeşitli iş yerinde çalışan 5 vatandaşın mağdur edildiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te sahte para operasyonu: 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te sahte para operasyonu: 49 bin sahte Türk Lirası, 9 bin 700 sahte Amerikan Doları ele geçirildi - Son Dakika
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