Üye Girişi
Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi - Son Dakika

Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi

22.02.2022 11:05
Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi

Başkent'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takipte olunan suç şebekesi çökertildi.

Başkent'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takipte olunan suç şebekesi çökertildi. Söz konusu şebekenin "hemofili" hastaları üzerinden reçete yazdırarak bu ilaçları ilaç simsarlarına sattıkları ve toplamda 13 milyon liralık kamu zararı oluşturdukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası, Ankara ve civar illerde nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik, eş zamanlı olarak "Tampon" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ankara'da 15, çevre illerde 25 şüpheli olmak üzere toplamda 40 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordineli çalışma yaptığı operasyonda, şüphelilerden 34 kişinin hemofili (kan hastalığı) hastası olduğu, hasta olmalarından dolayı ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ederek kendi kullanmaları için reçete edilen kan hastalığı ilaçlarını ve ihtiyaçları olmadığı halde fazladan ilaç yazdırarak temin ettikleri ilaçları ilaç simsarlarına verdikleri bunun karşılığında para alarak maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden 6 kişinin ilaç simsarı ve fason ilaç şirketi çalışanı ve sahibi olduğu, hemofili hastası şahıslar ile irtibat kurarak ellerindeki yazdırılan ilaçları topladıkları daha fazla ilaç satılmasını sağlayarak firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerden M.D ve İ.Y.P'nin il il gezerek şebeke ile iş birliği yapan hemofili hastalarından ilaç toplayarak para verdiği, Soner K. isimli hemofili hastasının Ankara'da bulunan doktorların, şahsın fazla ilaç yazdırdığını anlayarak ilaç yazmamalaları üzerine, farklı illerdeki hastanelere giderek ilaç yazdırmaya başladığı, fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
11:07 "Tek eğlencem" dediği araçta hayatını kaybetti!
11:00 Biden, kararnameyi imzaladı! Donetsk ve Luhansk'la artık ticaret yapılamayacak
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent'te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement