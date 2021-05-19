Son dakika haberleri | Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

Son dakika haberlerine göre - Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

- Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent mahallesi Kayı Caddesi üzerinde Mithat U. idaresindeki 06 SAG52 plakalı kamyon Mustafa G.'nin kullandığı 06 HVZ65 plakalı otomobil ile çarpıştı . Kaza sonrası Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa G. hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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