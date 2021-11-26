Üye Girişi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi - Son Dakika

Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi

26.11.2021 15:29
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi

Başkent'te freni boşalan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Başkent'te freni boşalan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Araçların çoğu maddi hasara uğradı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, olay Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 397'nci Cadde üzerinde bir markete malzeme götürmek için çalışır ve el freni çekik bir şekilde park edilen 07 ACV 27 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi halinde hareket ederek bir kafenin önünde park edilmiş olan araçlara çarptı. Toplamda 4 araca çarparak durabilen kamyon ve çarptığı araçlar maddi hasar aldı. Öte yandan, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Araç sahipleri ise araçlarını olay yerinden götürmeye çalıştı.

"Allah'tan hiçbir can kaybı olmadı"

Olayda aracı zarar gören, aynı zamanda olayın gerçekleştiği kafede pasta ustası olarak çalışan Uğur Bozdoğan, "Yukarı koştum, çıktığımda zaten ortalık kötüydü. Markete malzeme getiren firmanın personeli malı indiriyor, araç çalışır vaziyette. El frenini çekmiş dükkana girmiş. Araç kendi kendine buraya gelmiş, araçları biçmiş. Allah'tan hiçbir can kaybı olmadı. Buna şükür diyelim. Olan araçlara oldu ama yerine gelir. Ben o an imalatta pasta yapıyordum. Gürültüye çıktım, olanlar olmuş zaten. Arabam hasar görmüş durumda. Olan oldu, canımız sağ olsun" diye konuştu.

"Kamyon 4-5 aracın hepsini biçti"

Olay anını gören Cemal Kara ise, "Biz içeride oturuyorduk. Normal çalışıyorduk. Dışarı görünüyor zaten. Bir baktık ki gürültü patırtı sesi geldi. O anda hemen dışarı geldik zaten. Yukarıdan bir kamyonun freni boşalmış. 4-5 araç vardı yan yana, hepsini biçti. Allah'tan insan yoktu yani. İnsanlar olmadığı için şükrediyoruz. Herkes buradaydı zaten. Araçların sahipleri kimisi kahvaltı yapıyor kimisi çay içiyordu. Tabi herkes hemen geldi. Araçlar tost gibi olmuş zaten. Buna şükür. Maddi hasar oluştu ama kimseye bir şey olmadı Allah'tan. Onun için şükrediyoruz" dedi. - ANKARA

Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi
Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı, Altındağ, Tragger, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi 15:29 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi Ali Babacan: Bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz 15:20 Ali Babacan: Bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti 15:00 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı

Son Dakika Haberleri
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
15:01 Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti
14:59 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
14:59 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun
14:44 Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor
14:36 Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro
TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi         
15:35
Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti         
15:27
Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak         
15:17
Oyuncu Casey Affleck, 23 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında aşka geldi Oyuncu Casey Affleck, 23 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında aşka geldi         
15:03
14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir         
15:00
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
14:04
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 15:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement