Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kan Donduran Olay

Başkent'te Kan Donduran Olay

16 dakika önce

Başkent'te kağıt toplayıcısı, bir çöp konteynırının içinde poşete konulmuş bebek cesedi buldu.

Başkent'te Kan Donduran Olay, System.String[]
Başkent'te kağıt toplayıcısı, bir çöp konteynırının içinde poşete konulmuş bebek cesedi buldu. Polis, bebeğin kim tarafından bırakıldığını araştırıyor. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 2196. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, 2196. Sokaktaki çöp konteynırında poşete konulmuş bebek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Caddenin giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bebek üzerinde ve konteynır içinde uzun süre araştırma yaptı. Öte yandan cesedin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Çöp poşetine sarılı bebek cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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