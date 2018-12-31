Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kanserle Mücadele

Başkent'te Kanserle Mücadele

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalığıyla ilgili farkındalık çalışmalarına destek veriyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalığıyla ilgili farkındalık çalışmalarına destek veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birimi koordinatörlüğünde İl Kanser Danışma Komisyonu toplantısı düzenlendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akademik Kurul Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kanserle mücadele için kurumlar arası iş birliği çağrısı yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteklediği kanser kontrol çalışmaları ve gelecekte yapılacak faaliyetler de toplantıda masaya yatırıldı.

Kanser konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına katkı sağlamak bizlerin asli görevi. Vatandaşlarımızın bilgilendirme ve bilinçlendirilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaparak katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Erdöl ve Baysa'nın yanı sıra, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, hastane başhekimleri, öğretim üyeleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hekimleri katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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