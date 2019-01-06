Başkent'te Kar'ın Tadını Çocuklar Çıkardı

Başkent'te karın tadını çocuklar çıkardı
- Keçiören
'li çocuklar leğen ve poşetlerle yakuştan aşağı kaydı
ANKARA - Başkent'te, çocuklar yağan karın tadını leğenler ve poşetlerle yokuştan aşağı kayarak çıkarttı.
Başkent'te dün akşam saatlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bugün de sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterdi. Yediden yetmişe herkes karın keyfini kar topu oynayarak, leğen ve poşetlerle yokuştan aşağı kayarak çıkarttı.
Devam eden kar yağışından etkilenen çocuklar, Ankara Valisi Vasip Şahin
'e seslenerek, Pazartesi gününün kar tatili olmasını istedi. Hacı Sabancı
Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan ve mahalleli çocuklarla beraber eğlenen Özge Şentürk öğretmen de, öğretmenlerin ve öğrencilerin güzel bir gün daha geçirmeleri için Pazartesi günü okulların tatil edilmesini arzuladı.
Tüm Ankara'yı beyaza bürüyen kar yağışı sonunda ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar kentin bir çok yerinde bu eşşiz manzaraların tadını çıkarttı.