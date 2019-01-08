Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kar Küreme Aracı Yandı

Başkent'te Kar Küreme Aracı Yandı

1 saat önce

Başkent'te kar küreme aracı yandıANKARA - Ankara'da kar küreme çalışması yaparken alev alan belediyeye ait kar küreme aracı küle döndü.

Başkent'te kar küreme aracı yandı

ANKARA - Ankara'da kar küreme çalışması yaparken alev alan belediyeye ait kar küreme aracı küle döndü.
Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Reşit Galip Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapan Mustafa D. idaresindeki kar küreme aracı, Koza 2. Sokak üzerinde rampa yukarı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motorundan alev aldı. Kaputun altından gelen çıtırtıları duyan araç sürücüsü, alevleri son anda fark ederek kendisini sokağa attı. Saniyeler içinde şiddetlenen alevler aracın tamamını sardı.
İhbar üzerine noktaya polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan kar küreme aracı, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi sırasında yolun bir şeridi araç trafiğine kapalı kaldı. Yol üzerinde önlem alan polis ekipleri, araç geçişinin alternatif yollardan verilmesini sağladı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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