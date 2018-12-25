Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kar Ulaşımı Zorlaştırdı

Başkent'te Kar Ulaşımı Zorlaştırdı

52 dakika önce

ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkent'te Kar Ulaşımı Zorlaştırdı, System.String[]
ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:37 Kaynak: DHA

Ankara, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:29:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kar Ulaşımı Zorlaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]