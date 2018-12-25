Başkent'te Kar Ulaşımı Zorlaştırdı
52 dakika önce
ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Ankara
'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen
bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:37 Kaynak: DHA
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