Başkent'te Kar Ulaşımı Zorlaştırdı
29 dakika önce
ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kişi yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Ankara
'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda bazı noktalarda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen
bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerden bazıları, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:45 Kaynak: DHA
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