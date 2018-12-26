Başkent'te Kar Yağışı Elektrik Kesintilerine Neden Oldu
50 dakika önce
Başkent'te kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Başkent'te kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Ülke genelinde yaşanan yağışlı hava dün akşam saatlerinde Ankara
'da kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar
yağışı sırasında bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar soğuk havada yaşanan kesintiler nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle soğukta ve karanlıkta kalmalarına tepki gösterdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:20 Kaynak: İHA
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