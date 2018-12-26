Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kar Yağışı Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Başkent'te Kar Yağışı Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

50 dakika önce

Başkent'te kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Başkent'te Kar Yağışı Elektrik Kesintilerine Neden Oldu, System.String[]
Başkent'te kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Ülke genelinde yaşanan yağışlı hava dün akşam saatlerinde Ankara'da kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı sırasında bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar soğuk havada yaşanan kesintiler nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle soğukta ve karanlıkta kalmalarına tepki gösterdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:20 Kaynak: İHA

Ankara, Kar, Güncel
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