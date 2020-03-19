Başkent'te kar yağışı manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Genel Başkent'te kar yağışı manzaraları - Son Dakika

Başkent'te kar yağışı manzaraları

6 saat önce

Başkent'te kar yağışı manzaraları Korona virüs tatilindeki çocuklar kar topu oynadı Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı Başkent'i beyaza bürüdü.

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Korona virüs tatilindeki çocuklar kar topu oynadı

ANKARA - Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı Başkent'i beyaza bürüdü. Şehrin birçok yerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Mart ayının gelmesiyle birlikte Ankara'da kendini göstermeye başlayan ilkbahar havası, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde ve ilçelerde aralıksız devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Ankara'nın Çankaya, Gölbaşı gibi yüksek kesimleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu.

Termometrelerin yer yer eksi dereceleri gösterdiği şehirde, Koronavirüs tedbirlerinin yoğunlaşmasının da etkisiyle sokaklardaki yoğunluğun azaldığı da görüldü.

"Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız"

Çocuklarıyla karda oynamak için dışarı çıktığını belirten Hasan Karakuş, "Virüs bir tarafta, sınırlarımızda savaş var. Allah vatanımıza, milletimize yardım etsin" dedi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan Karakuş, "Biz de bir boşluk bulduk, geldik. Şu an sakin her yer. Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız. Çarşı içi de aynı" ifadelerini kullandı.

"15 günden beri evdeyim"

Çocuğunu dışarı çıkardığını ifade eden İlhami Üstünel ise "Okullar tatil. Yunus Emre'yi gezmeye çıkardık. Evde çok sıkıldı. Kuşlara yem atmaya geldik" dedi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan İlhami Üstünel, "Genelde evdeyiz. Ben 15 günden beri evdeyim, çıkmak istemiyorum ama alışveriş için çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Üstünel, "Hava da güzel, tam gezme havası. Karın son zamanlarının zevkini çıkarıyoruz, güzel oldu" dedi.

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Koronavirüs, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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