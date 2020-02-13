Başkent'te Karadeniz rüzgarı - Son Dakika
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Başkent'te Karadeniz rüzgarı

6 saat önce

Karadeniz'e özgü yöresel ürünlerin ve yemeklerin sunulduğu, "Karadeniz Lezzetleri Festivali" Ankara'da başladı.

Başkent'te Karadeniz rüzgarı, System.String[]

Karadeniz'e özgü yöresel ürünlerin ve yemeklerin sunulduğu, "Karadeniz Lezzetleri Festivali" Ankara'da başladı.


Hamsi, tereyağı, fındık, muhlama, peynir, mısır unu, karalahana sarması gibi Karadeniz'e özgü yemeklerin, kemençe ve keşan gibi yöresel ürünlerin sergilendiği festivale Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, Karadeniz tulumundan tereyağına, hamsiden lahana çorbasına, mısır unundan mısır ekmeğine birçok yöresel lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Festival için Giresun'dan geldiğini söyleyen Volkan Melikoğlu, iyi fındık ezmesinin nasıl olduğunu aktararak, "Ankara'ya Giresun'dan fındık ve fındık ezmesi getirdik. İyi fındık ezmesi yağlı olur. Vatandaşlar, üzeri yağsız olan fındık ezmesini almasın. Dışarıdaki fındık ezmelerinden yağsız olanlar Giresun fındığından yapılmamıştır. Yüzde 80 fındık, yüzde 20 kıyılmış pancar şekeri atarak şekersiz fındık ezmesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Trabzon Çaykara'dan gelen Mert Kapusuz ise Trabzon'a özel yöresel ürünler sattığını, Trabzon tereyağının diğer tereyağlardan farkının yayık tereyağı olması olduğunu aktardı.


Fuar ziyaretine gelen vatandaşlar da, gördükleri ilgi karşısında memnuniyetlerini dile getirerek etkinliklerin tekrarlanması gerektiğinin altını çizdi. - ANKARA

Karadeniz, Giresun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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