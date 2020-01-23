Başkent'te "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te 'Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri' başladı - Son Dakika

Başkent'te "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı

6 saat önce

Başkentte düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı.

Başkent'te

Başkentte düzenlenen " Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu (KAİFED) öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tanıtım günlerinin açılışına, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bazı partilerin milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, fuara gelecek binlerce esnafın 3 ilden gelecek hemşehrileriyle buluşacağını belirterek, ANFA Park'ta, Kars, Ardahan ve Iğdır rüzgarı eseceğini ifade etti.

Yıldırım, "Amaç burada gurbette bulunan hemşehrilerle gurbetin güzelliklerini göstermek, kaşarını buluşturmak, kazını tattırmak, uzun elmasından yedirmek ve bütün güzellikleriyle burada yaşayan hemşehrileri bir araya getirmektir." diye konuştu.

Bölgenin yöresel ürünlerinin sergilendiği tezgahları da ziyaret eden Binali Yıldırım, döner tezgahına takılan kaşardan keserek vatandaşlara ikram etti.

Organizasyon pazar günü sona erecek.

Binali Yıldırım, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]