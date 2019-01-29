Başkent'te Karşıya Geçerken Canından Oldu

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1 saat önce
Ankara'da İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, broşür dağıtmak için çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara
'da İYİ Parti Mamak
Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, broşür dağıtmak için çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza Ankara Samsun
Yolu 19 Mayıs
Bulvarı üzerinde meydana geldi. İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, elinde bulunan broşürleri dağıtmak için Samsun Yolunda karşıdan karşıya geçerken Muhammet İ. yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis
ekiplerinin yaptığı kontrolde Meclis Üyesi Aday Adayı Çini'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Araç
sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi yaklaşık 1 saatliğine araç trafiğine kapandı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak devam etmesini sağladı. Kaza hakkında inceleme devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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