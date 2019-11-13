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Başkent'te kaybolan kişinin cesedi bulundu

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

Başkent'te kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.


Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Çubuk ilçesinde ikamet eden ve inşaat işi yapan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan, bir süredir kayıp olarak aranıyordu. Yaklaşık 1 gündür kendisinden haber alınamayan Aydoğan'ın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.


Yapılan araştırmada, Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir arazide inceleme yapan polis ekipleri, Aydoğan'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Aydoğan, Ankara, Polis, Çubuk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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