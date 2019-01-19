Başkent'te Kaza Sonrası Arbede
1 saat önce
Başkent'te yaşanan bir kaza sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı.
Başkent'te yaşanan bir kaza sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İvedik Ceddasi Demetevler metro çıkışı yakınında yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavganın taraflarından birinin eline geçirdiği levhayı diğer tarafından üzerine fırlattığı görüldü. Kavga polis ekiplerinin devreye girmesi ile önlendi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu
Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti