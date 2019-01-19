Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kaza Sonrası Arbede

Başkent'te Kaza Sonrası Arbede

1 saat önce

Başkent'te yaşanan bir kaza sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı.

Başkent'te Kaza Sonrası Arbede, System.String[]
Başkent'te yaşanan bir kaza sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İvedik Ceddasi Demetevler metro çıkışı yakınında yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavganın taraflarından birinin eline geçirdiği levhayı diğer tarafından üzerine fırlattığı görüldü. Kavga polis ekiplerinin devreye girmesi ile önlendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Yenimahalle, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:56:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kaza Sonrası Arbede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]