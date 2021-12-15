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Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı

15.12.2021 23:07
Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı

Ankara'da Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin 30'uncu yıldönümü kutlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Ortak dil ve kültür temelinde iki kardeş devletimiz dayanışma örneği göstermektedir. Bu süre zarfında ilk Cumhurbaşkanımız olan önderimiz Nur Sultan Nazarbayev'in yapıcı siyaseti sayesinde iş birliğimiz güçlenerek stratejik ortaklık seviyesine ulaştık. Ülkelerimiz çok taraflı iş birliği çerçevesinde güvenilir bir diyalog kuruyor. Türk dünyasının iş birliği içinde ülkelerimizin çıkarları iç içe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ana lokomatifinin ticari, ekonomik ve yatırım iş birliği olduğunu söyleyen Büyükelçi Saparbekuly, "30 yılda ticaretimiz 30 milyon dolardan 3 milyara ulaşarak 100 kat arttı. Bu yılın sonuçlara bu rakamın 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Böylece ortak çabalarımızla 2021'in 10 ayında Kazakistan Türkiye'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu. Kazakistan'da yaklaşık 3 bin 600 Türk şirketi başarıyla faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

Programın davetlileri arasında yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada, "Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamalarında bugün sizlerle burada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Aralık'ta Kazakistan'daydım. Kazakistan'daki ziyaretim Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konsey Başkanlığı marjında oldu. Bu ziyareti ilk olarak Türkistan şehrine yaptım. Türkistan bildiğiniz gibi Türk dünyasının manevi baş şehir olarak ilan edildi. Daha önce de Türkistan'da bulunmuştum. Şimdi gördüğüm yer, Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi bir başka güzelleşmiş. 25 binlik kasabadan 215 binlik şehre dönüşmüş. Modern yaşam merkezleri ve uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk kazak üniversitesi ile Türkistan adeta orta Asya'nın parlayan yıldızı haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Türkistan'ın imarında inşasında Türk firmalarının görev aldığını belirten Yıldırım, Kazakistan'ın kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunulmasından dolayı gurur duyduğunu aktardı. Konuşmaların ardından bağımsızlık kutlamaları kapsamında pasta kesildi. Kazakistan'ın kültürel kıyafetlerinin yer aldığı bir defile gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

(Mevlüt İşli - Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı
Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı
Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı
Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı
Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı

Kazakistan, Türkistan, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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