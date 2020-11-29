Başkent'te kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa indi - Son Dakika

Ankara'da dün akşam 20.00'de başlayan ve sabah saat 10.00 itibarıyla son bulan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar kendini dışarıya attı.

Başkent Ankara'da korona virüsle mücadele kapsamında dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı nispeten sakindi. Ülke genelinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 20.00'de başladı ve bugün saat 10.00'da son buldu. Vatandaşlar yasağın son bulması ile park ve bahçelere gitmek üzere evlerinden çıktı. Kısıtlamanın son bulmasının hemen ardından sokağa çıkan vatandaşlar, emniyet güçlerinin yoğun denetimi ile karşılaştı. Ekipler özellikle maskenin nizami kullanımı, sigara içme yasağına uyulması ve belirli yaş grupları için geçerli olan kısıtlamaların doğru uygulanması yönünde çalışmalarını sürdürdü.

Covid-19 salgınında ivmenin yeniden yukarı yönlü seyri sonrasında ek tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerde paket servis yöntemine geçildi. Bu nedenle kafe, restoran ve lokanta gibi mekanların boş kalan sandalye ve koltukları ise sokak hayvanlarına kaldı. Havaların da soğuması ile birlikte kendilerine sıcak mekan arayan canlılar kendilerini bu noktalara attı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla son bulan sokağa çıkma kısıtlaması, akşam 20.00'de yeniden başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00 itibarıyla son bulacak.

-İHA-